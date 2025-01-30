Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde smaçör Dilara Gedikoğlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten açıklama geldi

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Daha önce camiamıza duyurduğumuz ve tüm şartlarını yerine getirdiğimiz ikinci transferimizi başarıyla tamamladık. Yeşilyurt Spor Kulübü’nden yetenekli smaçör Dilara Gedikoğlu’nu kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Dilara Gedikoğlu'nun takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor ve Karşıyaka formasını gururla terleteceğine güveniyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Yeşil-kırmızılı ekip, ligde zirveye oynayan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ederken, Dilara Gedikoğlu’nun da takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.