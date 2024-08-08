Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören ve toplumda büyük tepkilere yol açan yasaya karşı sahiplendirme kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ayda iki kez düzenlenen etkinliklerle daha fazla sokak hayvanını yeni aileleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Öldürmekten değil, yaşatmaktan yanayız; kısırlaştırma ve sahiplendirme en doğru çözümler" dedi.

Türkiye'nin en fazla veteriner hekim istihdam eden belediyelerinden

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de en fazla veteriner hekim istihdam eden ilçe belediyelerinden biri olup, yılda 7 bin kısırlaştırma sayısına ulaşarak sahiplendirme çalışmalarına öncülük ediyor. "Can dostlarımızın evi olur musunuz?" çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında ayda iki kez sahiplendirme etkinlikleri düzenleniyor. Kampanyanın ikinci buluşması, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'nde hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gönüllü vatandaşlardan anlamlı destek

Etkinlikte, Woof Gang ve Torpilli Patiler’in destekleriyle köpek kuaförleri tarafından misafir edilen hayvanların tıraşları yapıldı. Gönüllü hayvanseverler, sevimli köpekleri yıkayıp onlarla oyun oynadı. 5 saat süren etkinlik sonunda 9 sokak hayvanı daha yeni ailelerine kavuştu. Katılımcılar, ülke gündemindeki sokak hayvanları yasasına tepkilerini dile getirirken Karşıyaka Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Sahiplendirme çalışmaları devam ediyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Toplum vicdanını yaralayan yasal düzenlemeye karşı kararlılıkla duruyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için en doğru çözümün kısırlaştırma ve sahiplendirme olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sahipsiz hayvanlara kucak açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayda iki kez, Tay Park’ta ve Örnekköy Geçici Köpek Bakımevimizde sahiplendirme etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.