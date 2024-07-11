TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni bir transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Geçen sezonun ilk yarısında Menemen, ikinci devresinde ise kiralık olarak Somaspor'da görev yapan 24 yaşındaki Abdulkadir Öksüz'ün yeşil-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Yomraspor'da profesyonel olan Abdulkadir, Esenler Erokspor'da da oynadı. Menemen ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon hazırlıklarında takımda yer almayan defans oyuncusu için Karşıyaka'nın Menemen yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.