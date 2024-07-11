TFF 3.Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni bir transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Menemen FK'da sezon başladı Menemen FK'da sezon başladı

Geçen sezonun ilk yarısında Menemen, ikinci devresinde ise kiralık olarak Somaspor'da görev yapan 24 yaşındaki Abdulkadir Öksüz'ün yeşil-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Yomraspor'da profesyonel olan Abdulkadir, Esenler Erokspor'da da oynadı. Menemen ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon hazırlıklarında takımda yer almayan defans oyuncusu için Karşıyaka'nın Menemen yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

Kaynak: DHA