Karşıyakalı Genç Yıldı Ferdi Burgaz “Milli Takımın Yeni Ferdi’si Olacağım”

İzmir’in köklü takımlarından Karşıyaka, üst üste 7’nci sezonda mücadele edeceği TFF 3.Lig çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon bütün planlarını şampiyonluk olarak belirleyen yeşil kırmızılılar yönetiminde işi Play-Off’a bırakmayıp üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor. İlk olarak Erkan Sözeri’yle yollarını ayırıp teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay’ı getiren Kaf-Kaf yeni sezon hazırlıklarına tecrübeli teknik adam ile devam ediyor.

“Herkes birbirine alışmaya çalışıyor”

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdüren Karşıyaka takımı oyuncularından Ferdi Burgaz ve Metin Peker yeni sezonu, şampiyonluk hedeflerini ve kamp sürecini haberekspres.com'a değerlendirdi. Kamp hazırlıklarına çok yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz, “Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Yeni arkadaşlarımız katılıyor aramıza yeni oyuncular geldi, hocamız da yeni gayet iyi anlaşıyoruz. Bu bir uyum süreci, herkes birbirine alışmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Avrupa’da oynama hayalim var”

Karşıyaka ile bu sezon talihsiz gidişatı değiştirmek için elinden geleni yapacağını belirten Burgaz, “Karşıyaka’nın olduğu her yerde öncelikle şampiyonluk vardır. Biz kendimizi şampiyonluğa göre hazırlıyoruz. Bu sene Play-Off oynamadan direkt şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için taraftarımıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Adının transfer döneminde birçok Süper Lig takımıyla anılmasının gurur verici olduğunu ifade eden sol bek, “Adınızın bu ligde anılması tabii ki çok güzel ama Karşıyaka gibi bir kulüpte olmak da gurur verici. Benim için büyük bir başarı diyebilirim. Ama kendimi olası durumlar için de hazırlıyorum, öz eleştiri yapmak gerekirse eksiklerim var tabii ki ancak o ligde hem mental hem fiziksel olarak uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Adım adım düşünmek gerek tabii ki, öncelikle Süper Lig daha sonrasında ise Avrupa’da oynama hayalim var” dedi.

“Milli Takımın yeni Ferdi’si olacağım”

Her futbolcu gibi kendisinin de milli takım hayali olduğunu ifade eden Ferdi Burgaz,” Türkiye’de sol bek pozisyonunda sağ ayaklı futbolcu oynuyor. Türkiye’de sol ayaklı sol bek sıkıntısı olduğunu biliyorum ben de kendimi buna göre hazırlıyorum. Ben milli takıma yükselirsem Ferdi Kadıoğlu ile beraber önlü arkalı oynayabiliriz. Umarım bu gerçekleşir bunun için çok sıkı çalışıyorum” diye konuştu.