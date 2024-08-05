Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği 3. Öğrenci Yaz Okulu, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanarak gençlerin kamusal alanları daha dirençli hale getirmeye yönelik projeler geliştirmelerine olanak tanıdı. 16 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksekokulu’nun desteğiyle gerçekleştirilen okul, genç tasarımcıların "acil serinleme istasyonu" projeleriyle sona erdi.

Eğitim ve çalışmalar

Bu yılki yaz okulunda, farklı üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile peyzaj mimarlığı bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar bir araya geldi. Üç hafta süren eğitim sürecinde seminerler, saha çalışmaları ve tasarım atölyeleri gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi’nin örnek kamusal mekan tasarımlarını inceleyen öğrenciler, vatandaşlar ile etki değerlendirmeleri yaparak pratik bilgi ve deneyim kazandılar.

Projeler ve sunumlar

Öğrenciler, Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki kapalı otopark önü, İZBAN Karşıyaka durağı önü ve Hergele Meydanı için ısı adası etkisini azaltmaya yönelik "acil serinleme istasyonu" adlı kent mobilyaları projeleri tasarladılar. Altı ayrı konseptten oluşan projelerin maketleri hazırlandı ve yaz okulunun sonunda jüri karşısında sunumlar yapıldı. Sunumlar sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Gelecek için umut verici adımlar

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaz okulunun gençlerin iklim kriziyle mücadeleye katkıda bulunabilecek önemli deneyimler kazanmalarını sağladığını belirtti. Ünsal, "Geleceği tasarlayacak gençlerimizi ve kentlerimizi, giderek derinleşen iklim krizine karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirmeyi amaçladığımız 3. Öğrenci Yaz Okulumuzu başarıyla tamamladık. Katılımcılara, akademisyenlere ve destekçilerine teşekkür ederim" dedi.

Yıldız Ünsal, bilim ve eğitimin ışığında kenti geleceğe hazırlama çalışmalarının süreceğini belirterek, gençlerin disiplinler arası çalışmalarda kazandıkları tecrübelerin, şehirler ve iklim krizi ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.