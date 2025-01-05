Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı, olimpiyat madalyalı senkronize yüzücü Kseniya Sydorenko’yu ağırladı. Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu’nda genç sporcularla bir araya gelen Ukraynalı sporcu, tecrübelerini aktardı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka’dan yeni olimpiyat yıldızlarının çıkacağına inandığını belirtti.

Karşıyaka’dan olimpiyat yıldızları çıkacak

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı, kısa süre içinde kazandığı başarılarla ilçenin gururu oldu. Takım, bu kez dünyanın önde gelen senkronize yüzücülerinden Ukraynalı olimpiyat madalyalı sporcu Kseniya Sydorenko’yu konuk etti. Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat madalyaları gibi pek çok başarısı bulunan Sydorenko, Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu’na gelerek takım sporcularıyla bir araya geldi. Genç sporculara bilgi ve tecrübelerini aktaran Sydorenko, aynı zamanda antrenmana da katıldı.

Başkan Ünsal: “Nice başarılara imza atacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu anlamlı buluşma için yaptığı açıklamada, “Artistik Yüzme Takımımız, kısa zamanda kazandığı başarılarla hepimizin göğsünü kabarttı. Antrenörümüzü ve sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Kseniya Sydorenko gibi uluslararası başarıları olan bir sporcunun paylaştığı tecrübeler, gençlerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Başantrenörümüz Kateryna Shulika Dilek ve takımımızın azmiyle daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

Sydorenko: “Genç sporculara destek olacağım”

Senkronize yüzücü ve antrenör olarak pek çok Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda başarılar kazanan, son olarak Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Kseniya Sydorenko ise Karşıyaka’daki ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi: “Karşıyaka’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı Başantrenörü yakın arkadaşım, bu başarılı takımı ziyaret etmek istedim. Yetenekli sporculara elimden gelen desteği sunacağım.”

Karşıyakalı genç sporcular, olimpiyat madalyalı sporcu Sydorenko’nun tecrübelerinden faydalanarak daha büyük başarılar için motivasyon buldu. Bu buluşma, Karşıyaka’dan gelecekteki olimpiyat yıldızları için önemli bir adım oldu.