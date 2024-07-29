15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Ege Bölge Kick Boks Şampiyonası'nda, Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Uzun yıllar CHP Gençlik Kolu Başkanlığı yapmış olan Dr. Ahmet Can Kapçak, İsak Arda Tekin ve Furkan Gökduman madalya kazanan isimler arasındaydı.

Altın madalya kazanan isimler

Dr. Ahmet Can Kapçak: 1. olarak altın madalya

İsak Arda Tekin: 1. olarak altın madalya

Furkan Gökduman: 2. olarak gümüş madalya

Okan Yavaş: 3. olarak bronz madalya

Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü'nün sporcuları, katıldıkları tüm sıklet ve yaş gruplarında madalya alarak büyük bir başarı elde etti.

İzmir İl Temsilciliği'nden övgüye değer organizasyon

Çekişmeli mücadelelere sahne olan ve başarıyla tamamlanan bu anlamlı organizasyon, Kick Boks Türkiye Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'nin büyük emeğiyle düzenlendi.