Karşıyaka Belediyesi'nin anaokullarında çocuklar, sürdürülebilir bir gelecek için tohum ekimi etkinliğinde buluştu. Başkan Yıldız Ünsal, genç yaşlarda kazanılan alışkanlıkların krizlerle mücadelede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ekolojik eğitimle geleceğe hazırlık

Karşıyaka Belediyesi, ekoloji temalı etkinliklerle çocukları çevre bilinciyle tanıştırıyor. Anaokulu öğrencileri, tohumdan ürüne kadar olan üretim süreçlerini öğrenerek sürdürülebilir yaşama katkı sağlıyor. Başkan Yıldız Ünsal, bu tür etkinliklerin çocuklarda erken yaşlarda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekiyor.

Tohum ekimiyle çocuklar renkli bir gün geçirdi

Gıda krizine karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar tohum ekimi yaptı. Tohumların ayıklanması ve paketlenmesi hakkında bilgi verilen çocuklar, saksılara ektikleri tohumları boyayarak renkli bir gün geçirdi. Bu tür etkinlikler, çocukların çevreye olan duyarlılıklarını artırmayı hedefliyor.

Küçük yaşlarda alışkanlık kazanmak önemli

Başkan Yıldız Ünsal, “İklim değişikliğinin tetiklediği gıda, su ve enerji krizleriyle mücadelenin, genç yaşlarda kazanılan alışkanlıklar ve farkındalıkla mümkün olduğunu biliyoruz,” dedi. Ünsal, bu tür etkinliklerin, çocukların gelecekte daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

Daha sağlıklı bir çevre için birlikte çalışma

Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir yaşamı destekleyen etkinliklerle genç nesilleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Ünsal, “Hep birlikte çalışarak, daha sağlıklı bir çevrede, daha sürdürülebilir bir yaşama kavuşacağız,” dedi. Bu tür projelerle Karşıyaka, geleceğin çevre dostu bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.