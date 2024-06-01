Etkinlik, Tire Alaylı Mahallesi'nden Osman KAYNAŞ’ın çiftliğinde başladı. Burada çocuklara çiftlikteki rutin işler hakkında bilgi verildi ve buzağı besleme, organik süt ikramı ve bilgi yarışması gibi etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, çiftlikte süt üretiminin her aşamasını yerinde gözlemleyerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin devamında, Tire Süt Kooperatifi işleme tesisine gidilerek çocuklara tesisin işleyişi hakkında bilgi verildi. Çocuklar, burada da süt işleme sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi '' Süt, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok önemli bir besin kaynağıdır. Dünya Süt Günü'nü kutlayarak çocuklarımıza sütü ve süt ürünlerini tanıtmak, onların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak istiyoruz. Bugün burada çocuklarımızın çiftlikten fabrikaya kadar süt üretim sürecini yerinde görmeleri, geleceğimiz için umut verici biradım. Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim''

Etkinlik, çocuklara süt ve süt ürünlerinin önemini anlatmak ve onları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen farklı aktivitelerle sona erdi.