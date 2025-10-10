İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Gazze’de yaşanan insani krize destek amacıyla “hayır çarşısı” kuruldu. Vatandaşların el emeğiyle hazırladığı gıda ve tekstil ürünlerinin satıldığı etkinlikten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek.



Karşıyakalılar Gazze için tek yürek oldu

Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri Camii bahçesinde Karşıyaka Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri, esnaf ve kursiyerler el emeği ürünlerini satışa sundu. Gözleme, ev yemekleri, el işi tekstil ürünleri gibi birçok ürün ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bir hafta boyunca açık kalacak çarşının tüm geliri, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’nın hesaplarına aktarılacak.

“Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalamayız”

Karşıyaka Müftüsü Hayri Cihangeri, etkinlikte yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananlara sessiz kalamayacaklarını söyledi.

“Son iki yılda tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz de tarihi misyonumuz gereği elimizden geleni yapmak istedik. Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye çalışan karınca misali bu çarşıyı kurduk,” dedi.

Cihangeri, çarşının gelirinin Gazze’deki mağdurların temel ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

“Hazırlıklara günler öncesinden başladık”

Mahalle sakini Bergüzar Yeşiroğlu, etkinliğe gönüllü olarak katıldıklarını anlattı:

“Çok duygusal anlar yaşadık. Gözlemeler, giysiler ve el işi ürünlerle katkı sağladık. Esnaflarımız ve komşularımız destek verdi. Tek dileğimiz savaşların bitmesi.”

Hayır çarşısı, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.