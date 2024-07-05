Daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmek amacıyla Karşıyaka Belediyesi, açık alanlarda sabah spor aktivitelerini sürdürüyor. Dört farklı noktada düzenlenen bu etkinlikler, Karşıyakalıların güne enerjik ve keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sabah aktivitelerine bekliyoruz" dedi.

Sosyal Belediyecilikle sporun gücü

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ücretsiz sabah spor aktivitelerini yaz boyunca devam ettiriyor. Bu aktiviteler, vatandaşları sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik ederken, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da sunuyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sabah aktiviteleri, katılımcılara hem spor yapma hem de sosyalleşme fırsatı veriyor. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, sabah saat 08.30-09.30 arasında yoga, pilates, sabah sporu ve tüm vücut antrenmanları ile başlıyor. Ardından 09.30-10.30 saatleri arasında ileri yaştaki büyükler için sağlıklı yaş alma aktiviteleri düzenleniyor.

Dört farklı noktada etkinlikler

Her yaştan vatandaşa spor yapma imkanı sunan açık alan sabah aktiviteleri, hafta boyunca dört farklı noktada gerçekleştiriliyor:

Mustafa Kemal Mahalle Merkezi: Pazartesi ve Cuma

80. Yıl Cumhuriyet Parkı (Girne Bulvarı’ndaki çamlık alan): Pazartesi ve Çarşamba

Semra Aksu Atletizm Parkı: Salı ve Cuma

Bostanlı Sahili (ahşap basamaklar): Çarşamba ve Perşembe

Spor yapmak isteyen vatandaşlar, matlarını yanlarına alarak bu etkinliklere katılabiliyorlar.

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Aktif ve sağlıklı yaşam hedefi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporun sağlıklı bir yaşam için önemine dikkat çekerek, "Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini güçlendirmek ve vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Her yaştan vatandaşımız için çeşitli spor aktiviteleri ve kurslar düzenliyoruz. Yaz boyunca devam edecek açık alan sabah aktiviteleri sayesinde vatandaşlarımız güne zinde ve keyifli bir başlangıç yapıyor. Aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sabah aktivitelerine bekliyoruz" diye konuştu.