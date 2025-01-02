Karşıyaka Spor Kulübü'nün onursal başkanı ve Yaşar Holding'in kurucusu Selçuk Yaşar, ölümünün ikinci yılında mezarı başında düzenlenen mevlitle anıldı. Karşıyaka taraftarları, Selçuk Yaşar'a olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirirken, Pınar Holding ile kulüp arasındaki bağın yeniden güçlenmesini istedi.

Karşıyakalılar ve Taraftar Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen anma etkinliği, Selçuk Yaşar'ın mezarı başında gerçekleşti. Katılımcılar hem sanayiciyi anmak hem de Karşıyaka'nın geleceği için dua etmek amacıyla bir araya geldi. Kandil gününe denk gelen etkinlikte mevlit okutularak Selçuk Yaşar için dua edildi.

Taraftarların mesajı: "Birlik ve beraberlik şart"

Anma etkinliğinde konuşan Karşıyaka taraftarları, Selçuk Yaşar'ın kulübe kattığı değerleri vurguladı. Özellikle Pınar Holding ile Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki mesafenin kapanması gerektiğini belirten taraftarlar, "Selçuk Yaşar'ın hatırasına yakışan bir birliktelik görmek istiyoruz. Kulübümüzün üzerindeki kara bulutların dağılması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.