63 öğrencinin katıldığı 2025–2026 güz döneminde, sağlıklı ve aktif yaş almayı destekleyen dopdolu bir eğitim programı uygulanacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Her yaştan Karşıyakalıya yaşam boyu öğrenme fırsatı sunarak sağlıklı, üretken ve umut dolu bir geleceğe birlikte yürüyoruz” dedi.



Sağlıklı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi’nde yeni dönem başladı. Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren 3. Yaş Üniversitesi’nde güz dönemi için 63 öğrenciyle ders zili çaldı. 9 Ocak 2026’da tamamlanacak olan güz dönemi sonrası kısa bir ara verilecek, bahar dönemi dersleri 9 Şubat 2026’da başlayacak ve 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.



2025-2026 güz döneminde haftanın beş günü sürecek eğitimlerde; İngilizce (A1-A2 ve B2-C1), halk oyunları, Türk halk müziği korosu, ritim (bendir), yaratıcı drama, ruhsal gelişim atölyesi, kültür fizik etkinlikleri, aile hukuku, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma, sağlıklı yaş almada beslenmenin önemi, yaşlılığın psikolojik ve sosyolojik boyutu, bütüncül tıp, tarih ve temel ilkyardım uygulamaları gibi dersler verilecek. Katılımcılar haftalık derslerde hem bedensel hem zihinsel gelişimlerini destekleyici etkinliklere katılırken, sosyal bağlarını da güçlendirecek.



Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Her yaştan Karşıyakalı için üretken, sağlıklı ve sosyal bir yaşam alanı yaratma hedefiyle çalışıyoruz. 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında bir araya gelen değerli büyüklerimiz, azimleri ve enerjileriyle hepimize ilham veriyor. Karşıyaka’da yaşamın her evresinde üretken, aktif ve sağlıklı bireyler görmek en büyük motivasyonumuz. Hep birlikte Karşıyaka’yı, yaşam boyu öğrenmenin kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çınarlarımıza başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ