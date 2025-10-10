Karşıyaka Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclisin ana gündemi olan 2026 Yılı Performans Programı ve Bütçesi, oy çokluğu ile onaylandı. Buna göre, kurumun 2026 yılı bütçesi 4 milyar 900 milyon TL olarak kabul edildi. Kararın Karşıyaka'ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, aylar süren yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda hazırlanan bütçenin kentin geleceğine ışık tutacağını söyledi.

GERÇEKÇİ ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ

Bütçenin vizyonunu ve hedeflerini anlatan Başkan Yıldız Ünsal 'Kabul ettiğimiz bu bütçe, popülist yaklaşımlardan uzak, ayağı yere basan, gerçekçi ve disiplinli bir mali anlayışın ürünüdür. Şehrimizin geleceğine ışık tutacak, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam kalitesini artıracak projelerimizin hayata geçirilmesinin teminatıdır. Bu bütçeyle; sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirerek, kimseyi geride bırakmayacağız. Çevre ve yeşil alan projelerimize öncelik vererek, daha yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Şehrimizin kültürel ve ekonomik potansiyelini artıracak adımlar atacağız' dedi.

ÜRETEN BELEDİYECİLİK

Yol ve üretim seferberliği içinde olacaklarını da dile getiren Ünsal '2026 yılında 60 bin metrekare yol bakım ve onarım çalışması yapacağız. Dışarıya bağımlı kalmadan kendi bünyemizde üretim yaparak maliyetleri düşürmeye devam edeceğiz. 6 bin metrekare star ve kilit parke, 8 bin adet bordür, bin adet oluk ve 700 metreküp beton üretimi ile altyapı ihtiyaçlarını karşılayacağız. Planladığımız yeni otopark yatırımlarımız var. Mevcut tesislerimizi ve yatırımlarımızı da en iyi şekilde koruyacağız' diye konuştu.

Başkan Yıldız Ünsal, konuşmasını şöyle sonlandırdı: 'Alınan kararın Karşıyaka'ya hayırlı olmasını diliyor, başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve üyeleri olmak üzere, tüm siyasi parti gruplarımıza ve bütçe maratonunda emeği geçen değerli Meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Performans Programı ve Bütçenin hazırlanmasından Meclis gündemine gelene kadar süreci titizlikle yürüten tüm birim amirlerimize ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum.'