İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, dernek yapısıyla faaliyetlerine devam ederken, borçlarındaki artış gündeme oturdu. Mayıs ayında düzenlenen kongrede açıklanan verilere göre, kulübün borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL'ye ulaştı. Borcun bu denli artması, kulübün mali durumunu sorgulatan önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Tarihsel Borç Artışı

Karşıyaka'nın borçlarında son yıllarda gözlemlenen artış, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor. 31 Aralık 2018 tarihinde 67 milyon 483 bin 218 TL olan kulüp borcu, 30 Nisan 2019'da 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düşmüştü. Ancak bu tarihten itibaren borçlar düzenli olarak arttı ve 2024 yılına gelindiğinde 400 milyon TL'yi aştı.

Kulübün borçlarının artmasının yanı sıra, sportif başarılar da beklentilerin altında kaldı. A takım branşlarında son yıllarda hiçbir kupa kazanılamazken, bir üst lige çıkma başarısı da gösterilemedi. Futbol takımının 2016-2021 yılları arasında transfer yasağı olmasına rağmen borcun artmaya devam etmesi, mali disiplin ve yönetim stratejileri konusundaki soru işaretlerini artırdı.