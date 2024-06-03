İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda kulübün borcunun 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL'ye ulaştığı açıklandı. Bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek borç olarak kayıtlara geçti.

Seçimde Ergüllü tekrar başkan seçildi

Geçtiğimiz günlerde Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına yeniden göreve getirildi. Yaklaşık 200 üyenin katılımıyla gerçekleşen kongrede kulübün mali durumu da masaya yatırıldı.

Borç kalemleri

Karşıyaka'nın borcunun kalemleri şu şekilde açıklandı:

Yöneticilere olan borçlar: 43 milyon 862 bin TL

Sporcular ve personele olan borçlar: 26 milyon 833 bin TL

Vergiler: 53 milyon 42 bin TL

SGK ödemeleri: 37 milyon 820 bin TL

Temliksiz yönetici alacakları: 39 milyon 744 bin TL

Toplam borç: 400 milyon 684 bin TL

Yukarıdaki kalemlerin toplamı 400 milyon 684 bin TL'yi bulurken, bu rakam Karşıyaka tarihindeki en yüksek borç olarak kayıtlara geçti.

Karşıyaka'nın bu kadar yüksek borçla nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Kulüp yönetimi, bu borcun nasıl ödeneceğine dair bir plan açıklamadı.

Taraftarlar endişeli

Karşıyaka taraftarları ise kulübün bu kadar yüksek borçla geleceğe dair endişelerini dile getiriyor. Taraftarlar, yönetimden borcun nasıl ödeneceğine dair somut bir plan açıklamasını bekliyor.