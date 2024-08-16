Rüzgarın etkisiyle büyüyen Karşıyaka Yamanlar Dağı’ndaki yangın, çevredeki ev ve tesislerin boşaltılmasına neden oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yangının hızla yayılmaması için mücadele ediyoruz, can kaybını önlemek için gereken tüm önlemleri alıyoruz” dedi. İzmir Valisi Süleyman Elban da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Karşıyaka Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kullanılamaz hale geldi

Karşıyaka Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yangının etkisi altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Sancaklı köyü, Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Celal Üner Hayvan Bakımevi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakımevlerinde kalan hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne nakledildi.

Ekipler ve gönüllüler seferber oldu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesi ve destek için diğer ilçelerden gelen ekipler yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Sivil toplum gönüllüleri ve köylüler de çalışmalara katkı sağlıyor. Karşıyaka Belediyesi, sosyal medya hesaplarından ekiplere destek çağrısı yaparak, vatandaşlardan su, kumanya ve ayran desteğinde bulunmalarını istedi.

"Teyakkuz halindeyiz"

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yangınla mücadele için tüm ekiplerimizle birlikte alandayız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve can kaybını önlemek için tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Alevlerin kontrol altına alınması için teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın karşısında ekipler, Karşıyaka'da güvenli bir çevre sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.