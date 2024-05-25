Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi'nin düzenlediği '3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği'nde 8 madalya kazanarak Karşıyaka'yı gururlandırdı.

22-24 Mayıs tarihleri arasında Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe Karşıyaka, Ege 3. Yaş Üniversitesi ve Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi'nin öğrencileri katıldı.

Üç Gün Süren Heyecan: Masa tenisi, 1000 metre yürüyüş, gülle atma, 4x50 metre bayrak yarışı ve bocce karşılaşmaları ile eğitici oyunların yer aldığı şenlikte, 60 yaş ve üzeri Karşıyakalı öğrenciler üç gün boyunca ter döktü.

Madalya Yağmuru

Karşıyakalı öğrenciler, kendi kategorilerinde 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yürüyüş dalında Ali Şanlı ve Ümit Türknas birinci, Işık Koyunkaya ikinci, Süleyman Boz üçüncü oldu. Gülle atmada Ümit Türknas birinci olurken, Ayşe Yıldırım masa tenisinde ikincilik madalyası kazandı. Takım halinde yapılan bocce karşılaşmalarında da Ali Levent Türkay, Işık Koyunkaya ve Ümit Türknas birinci, Verda Cahide Mutlu, Ali Şanlı ve Alpaslan Arıkan ikincilik elde etti.

Başkan Ünsal'dan Kutlama: Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çınarlarının madalya kazanmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Ünsal, "3. Yaş Üniversiteleri; sağlıklı, aktif ve mutlu yaşlanmaya dair farkındalık yaratan çok önemli bir proje. Biz de Türkiye'de ilçe belediyeleri ölçeğinde ilk olan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde 'hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim' programıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu projeye dahil olan öğrencilerimizin mutluluğu bizler için çok kıymetli. İzmir genelinde 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında bulunan tüm öğrencileri buluşturan 1. Spor Şenliği'nde de bizleri en güzel şekilde temsil ettiler. Madalyadan çok daha değerli olan yaşama sevinçleri, azim ve cesaretlerinden dolayı her bir çınarımızla gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizi, şenliğe emek veren ve katılan herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Karşıyaka'nın Çınarları Bir Kez Daha Gururlandırdı: Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi'nin düzenlediği '3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği'nde gösterdikleri performansla bir kez daha Karşıyaka'yı gururlandırdı. 8 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan öğrenciler, yaşama sevinçleri, azimleri ve cesaretleriyle örnek oldular.