Hayata engel tanımayan özel bireylerin sergilediği gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Pırıl pırıl gençlerimizle gurur duyduk. Engelleri birlikte, sevgiyle aşmaya devam edeceğiz” dedi.







Engelli bireylerin hakları için mücadele eden ve toplumsal yaşamda aktif şekilde yer almalarını sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi, Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla “Engelsiz Sezon Sonu Şenliği” düzenledi. Karşıyaka’da bulunan özel eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle hazırlanan şenliğe Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı ev sahipliği yaptı. Özel bireylerin sahneye çıktığı programda müzik performansları sunuldu, halk oyunu, vals, folklor, tekerlekli sandalye dans, boccia ve aikido gösterileri sahnelendi, resim sergisi açıldı. Ayrıca, ailelerin özel çocukları ile birlikte sahne aldığı gösteriler de şenliğe renk kattı.





SEVGİ HER ENGELİ AŞAR



Karşıyaka’da böylesine anlamlı ve değerli bir şenliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Pırıl pırıl gençlerimizin gösterilerini ilgiyle, gururla izledik. İçimizi ısıtan muhteşem gösterileri için her birini kutluyor, ailelerine teşekkür ediyorum. Karşıyaka’nın farkını bir kez daha ortaya koydular. Engellerin emek, anlayış ve sevgiyle nasıl aşılabileceğini herkese bir kez daha gösterdiler. Daima engelleri birlikte aşacak, el ele verip daha erişilebilir bir kent hayatı inşa edeceğiz” diye konuştu.