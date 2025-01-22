Karşıyaka Belediyesi, Tınaztepe Galen Hastanesi ve Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi’nin iş birliğinde başlattığı HPV Aşı Kampanyası, toplum sağlığına önemli bir katkı sunuyor. İlk etapta voleybolcu genç kızlarla başlayan kampanya, İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) desteğiyle daha geniş bir kesime yayıldı. Kampanyanın ikinci aşamasında, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileri ve spor kurslarına katılan 16-24 yaş arasındaki 100 genç kıza Tınaztepe Galen Hastanesi’nde HPV aşısı yapıldı.

Seminerlerle farkındalık artırıldı

Aşılama uygulamalarının yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Aytuğ Avşar tarafından düzenlenen seminerde, gençlere HPV’nin neden olduğu hastalıklar, aşının önemi ve korunma yöntemleri anlatıldı. Öğrenciler, bilinçlenerek sağlıklı bir geleceğe adım atmanın önemini bir kez daha kavradı.

“Sağlıklı bir gelecek için dayanışma şart”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kampanyanın gençlerin geleceği ve toplum sağlığı için büyük bir adım olduğunu belirtti. Ünsal, “HPV Aşı Kampanyası, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok ciddi hastalıktan korunmanın en etkili yollarından biri. Kampanyamızla hem gençlerimizi aşılıyoruz hem de toplumda farkındalık yaratıyoruz. İzmir Ticaret Borsası’na ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bu dayanışmanın büyüyerek Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” dedi.