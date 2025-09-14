Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmasına Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye yöneticileri, birim müdürleri ve personel katıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) hibe desteği almaya hak kazanan ve Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle yürütülen proje, ilçenin kültürel mirasını tanıtmak ve turizm potansiyelini güçlendirmek için katılımcı bir anlayışla hayata geçiriliyor.

Atölyede, daha önce düzenlenen yerel katılım çalıştaylarında ortaya çıkan fikirler masaya yatırıldı. Grup çalışmalarıyla zenginleşen etkinlikte, mevcut öneriler değerlendirilerek geliştirilmesi için yeni fikirler üretildi. Böylece Karşıyaka'nın kültürel kimliğini yansıtan bir tanıtım stratejisi için ortak akıl oluşturuldu.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bu çalışmada yalnızca belediye personelimizin değil, halkımızın da görüşlerini önemsiyoruz. Ortak akılla üretilen fikirlerle, ilçemizin kültürel mirasını daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karşıyaka’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, şöyle konuştu:

“Karşıyaka'nın tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayı yalnızca bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz. Bu proje sayesinde geçmişimizi korurken, geleceğe güçlü bir kültürel miras bırakmayı amaçlıyoruz.

Kentimizin belleğini yansıtan bu çalışmayı, halkımızın katkıları ve belediyemizin kurumsal deneyimiyle şekillendiriyoruz. Hep birlikte ortaya koyduğumuz fikirlerle, Karşıyaka’nın kültürel mirasını sürdürülebilir ve görünür kılacağız. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Karşıyaka Belediyesi, proje kapsamında önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinliklerle hem yerel halkın hem de turizm alanında çalışan paydaşların katılımını artırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin kültürel mirasını öne çıkaran, turizm potansiyelini geliştiren ve Karşıyaka’yı ulusal ölçekte tanıtan kapsamlı bir stratejik plan hayata geçirilecek.