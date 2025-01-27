Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. İzmir temsilcisi, 11-12 Şubat tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüne göre Galatasaray'ı ağırlayacak.Türkiye Kupası'nın Dörtlü Final etabı ise 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerini kazanan ekipler, bu büyük organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'de konuk ettiği Galatasaray’ı 94-81’lik skorla mağlup etmişti.

Kaynak: İHA