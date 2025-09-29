Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Vatandaşlarımızın hem kendilerini geliştirmelerini sağlayan hem de sosyal ve ekonomik yaşama daha güçlü katılmalarına destek sunan kurslarımıza tüm kadınları bekliyoruz" dedi.

Karşıyakalıların hem yeni hobiler edinmesine hem de mesleki becerilerini geliştirmesine olanak sağlayan mahalle merkezi kursları yeni döneme hazırlanıyor. Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslar, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek şekilde planlandı. Sınırlı kontenjanla açılacak kurslarda takı tasarımı, resim, dikiş, pasta yapımı ve sunumu, gümüş takı, kumaş boyama, geleneksel el sanatları ve cilt bakımı gibi birçok branşta eğitim verilecek. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen kurslar için başvurular başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Ekim ayı sonuna kadar ilgili merkezler ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek.

Kurslar, ilçenin farklı noktalarında bulunan merkezlerde gerçekleştirilecek. Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde takı tasarım, resim ve geleneksel el sanatları eğitimleri verilecek. Kurslar Şefliği binasında dikiş, takı tasarım ve geleneksel el sanatları branşlarında kurslar düzenlenecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde pasta yapımı ve sunumu ile dikiş eğitimleri yer alacak. Cumhuriyet Mahalle Merkezi'nde dikiş kursu gerçekleştirilecek. İmbatlı Mahalle Merkezi'nde geleneksel el sanatları ve dikiş, Nergiz Mahalle Merkezi'nde takı yapımı, gümüş takı ve kumaş boyama eğitimleri verilecek. Kemal Anadol Mahalle Merkezi ise cilt bakımı ve kalıcı makyaj kurslarına ev sahipliği yapacak.

Vatandaşlar kurslara ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nin 0 (232) 336 30 33, Kurslar Şefliği'nin 0 (232) 369 27 90, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin 0 (232) 362 57 77, Cumhuriyet Mahalle Merkezi'nin 0 (232) 336 71 49, İmbatlı Mahalle Merkezi'nin 0 (232) 366 40 62, Nergiz Mahalle Merkezi'nin 0 (232) 368 08 03 ve Kemal Anadol Mahalle Merkezi'nin 0 (232) 370 22 11 numaralı telefonlarını arayabilecek. Ayrıca genel başvuru için 0 (232) 362 57 77 numaralı Karşıyaka Belediyesi hattından da bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Mahalle ve kurs merkezlerimiz, vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlarken aynı zamanda ekonomik anlamda da güçlenmelerine katkı sunuyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitimlerimizle, Karşıyakalıların yeni beceriler kazanmasına, kendilerini geliştirmelerine ve meslek edinmelerine olanak tanıyoruz. Özellikle kadınların ve gençlerin bu imkanlardan yararlanmasını çok önemsiyoruz. Karşıyaka'nın her köşesine ulaşan bu hizmetleri, dolu dolu bir programla sürdürecek ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.