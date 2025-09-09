Başkan Ünsal, gençlere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek Nutuk hediye etti ve projeyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Gençlere İlham Veren Buluşma

Karşıyaka Belediyesi’nin örnek sosyal sorumluluk projesi “Karşıyaka’nın Filizleri”, üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında hayırseverlerin verdiği burs desteğiyle eğitimlerini tamamlayan 79 genç, mezuniyetleri dolayısıyla Başkan Ünsal’ı ziyaret etti. Ünsal, gençlere kendi eğitim ve iş hayatına dair anılarını aktararak onları motive etti.

Başkan Ünsal, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, “Hepiniz pırıl pırıl, çok değerli gençlersiniz. Eğitim hayatınıza katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarının teminatısınız. Her zaman güzelliklerle karşılaşmanızı diliyorum” dedi.

Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Karşıyaka’nın Filizleri projesi kapsamında 2025-2026 akademik yılı burs başvuruları 8 Eylül itibarıyla başladı. Karşıyaka’da ikamet eden ve burs almak isteyen öğrenciler, 30 Eylül Salı gününe kadar belediye giriş katındaki proje ofisine başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrası belediye personelleri, öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik durumunu değerlendirecek.

Uygun görülen öğrencilere aylık 2.000 TL burs desteği verilecek. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar ise yıl boyunca Karşıyaka Belediyesi’ne başvurarak katkıda bulunabilir. Burs desteği sunan apartman ve iş yerlerine teşekkür plaketi takdim ediliyor. Detaylı bilgi için 0232 399 40 09 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi ile iletişime geçilebiliyor.

Projeyle Karşıyaka, hem gençlerin eğitim yolculuğuna destek oluyor hem de toplumda dayanışma ve umut kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.