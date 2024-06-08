Karşıyaka Belediyesi, ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm bilinci aşılamak için eğitim programları düzenliyor. Çocuklar, atık getirme merkezinde pratik eğitimlerle geri dönüşüm sürecini öğreniyorlar.

Pratik uygulamalarla bilinçlenme

Türkbirliği ve Metin Aşık İlkokulu öğrencileri, Karşıyaka Belediyesi'nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne ziyaret ederek geri dönüşüm sürecini yakından gözlemledi. Uzmanlar, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı konusunda detaylı bilgiler verdi.

Temiz bir çevre hedefi

Başkan Ünsal, çocukların çevre duyarlılığını artırarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşları çevre bilincini yaygınlaştırmaya davet etti.

Karşıyaka Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılayarak gelecek nesiller için temiz bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.