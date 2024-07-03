İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, TFF 3.Lig 1. Grup'ta transferlerine devam ediyor. Şimdiye kadar Karaköprü Belediyespor'dan Ali Sinan Gayla, Elazığspor'dan Metin Peker ve Adana 1954 FK'dan İshak Kurt ile anlaşan Karşıyaka, listesine Sarıyer'den Saruhan Fındıkcı, Adana 1954'ten Harun Atalay, Batman Petrolspor'dan Akın Akman ve Cuma Menize'yi de ekledi. 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan yönetimin bu oyuncularla resmi imzaların an meselesi olduğu konuşuluyor.

Erdinç Çepoğlu kulüpten ayrıldı

Karşıyaka'da stoper Erdinç Çepoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.

Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki savunmacı, "Karşıyaka Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunuyorum. Bu büyük camianın bir parçası olduğum her an gerek saha içi gerek saha dışı formanın, armanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek davrandım. Benim için tarif edilemez bir gururdu. Bütün camiaya ve eşsiz Karşıyaka taraftarlarına teşekkür ediyor yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.