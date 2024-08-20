Karşıyaka Spor Kulübü, Süper Lig'deki basketbol takımının 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın ayrılmasının ardından yeni sponsor arayışlarına devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adı yeşil-kırmızılı kulüple anılmaya başladı. Koç Holding'de yönetim kurulu başkan vekili olan Ali Koç'un, Karşıyaka'ya sponsorluk desteği sağlayabileceği yönündeki iddialar, kulüp çevresinde konuşuluyor.

Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık görevini sürdürürken, babası Rahmi Koç da uzun yıllardır Beşiktaş'a sponsorluk desteği veriyor. Koç Holding bünyesindeki Tofaş'ın da Basketbol Süper Ligi'nde yer aldığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Göztepe maçında yaşanan talihsiz bir olayda saldırıya uğramıştı. Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili devre arasında saha kenarına girerek bu tribüne gidip geri dönerken, Göztepe'nin akreditasyon kartıyla statta görev yapan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürülmüştü. Bu olay, Ali Koç'un İzmir'deki varlığını ve Karşıyaka ile ilgili iddiaları daha da dikkat çekici hale getirdi.