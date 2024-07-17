Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer ettiği son isim Abdülkadir Öksüz'ün antrenmanda yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. İzmir'in Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda kritik bir dönemece giren 24 yaşındaki futbolcu, ikinci antrenmanda aldığı krampon darbesi sonucu ayağı yaralanarak yerde kanlar içinde kaldı. Olayın ardından Abdülkadir'e acil müdahale yapılarak 8 dikiş atıldı. Kulüp yetkilileri, Abdülkadir'in durumunun ciddi olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Abdülkadir Öksüz, Karşıyaka'nın sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı talihsiz sakatlıkla dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz hafta Karşıyaka'ya transfer olan genç futbolcu, ikinci antrenmanda krampon darbesi sonucu ayağı yaralanarak acil bir şekilde sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan bu olay, kulüp camiasını endişelendirdi.

Kulüpten açıklama gecikmedi

Karşıyaka Kulübü yetkilileri, Abdülkadir Öksüz'ün durumunun ciddi olmadığını ve futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Kulüp, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Abdülkadir Öksüz'ün sakatlık süreci ve rehabilitasyon süreci yakından takip edilecek. Karşıyaka, yeni sezona hazırlıklarını sürdürürken, Abdülkadir'in tekrar sahalara ne zaman döneceği konusunda detaylı bir planlama yapacak.