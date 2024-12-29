Karşıyaka Belediyesi'nin Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenlediği 'Yeni Yıl Pazarı', ilçenin kalbinde yılbaşı ruhunu yaşattı. Renkli atmosferi ve el emeği hediyelikleriyle yoğun ilgi gören pazar, 31 Aralık akşamı sona erecek.

Bostanlı Meydanı’nda yılbaşı coşkusu

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Yeni Yıl Pazarı’, bu yıl da büyük bir katılımla Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda açıldı. 18 Aralık'ta kapılarını açan pazar, 15 metrelik dev yılbaşı ağacı, yılbaşı süslemeleri, hediyelik eşya stantları, konserler ve fotoğraf alanlarıyla beğeni topladı.

Eğlence ve lezzet dolu günler

Ziyaretçiler, pazarın sunduğu keyifli atmosferin yanı sıra Kent A.Ş.'nin lezzetli menüsünden de faydalandı. Balkabağı çorbası, sıcak şarap, tarçınlı kurabiye gibi tatlar, alışverişin yanında damakları da şenlendirdi. 31 Aralık'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan pazar, Karşıyaka'da yılbaşı coşkusunu zirveye taşıyor.

Karşıyaka Kent Konseyi'nden yeni yıl dansı

Bostanlı Meydanı’nda ayrıca, Karşıyaka Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Karşıyakamın Yeni Yıl Dansı' etkinliği de büyük ilgi gördü. 70'ler ve 80'ler temalı müzik dinletisi ve danslar eşliğinde yapılan kutlamalar, Karşıyakalıları bir araya getirdi. Finalde ise sergilenen zeybek gösterisi, katılımcılardan tam puan aldı.

Başkan Ünsal'dan yeni yıl mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2024’ü birlik ve beraberlik içinde uğurlarken, 2025 yılına yeni umutlarla giriyoruz. Yeni Yıl Pazarı, hem ekonomik hem de toplumsal dayanışma adına büyük bir adım oldu. Katılan herkese teşekkür ederim” diyerek, coşkulu bir kutlama mesajı verdi.