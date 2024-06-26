Karşıyaka Belediyesi tarafından Yamanlar Dağı’nın zirvesine kurulan ve doğayla iç içe konaklama imkanı sunan Yamanlar Gençlik Merkezi, doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Doğayla iç içe konaklama deneyimi

Karşıyaka’ya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar Gençlik Merkezi, 42 dönüm arazi üzerine kurulu ve misafirlere eşsiz manzaralar eşliğinde konaklama imkanı sağlıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tesisin sunduğu geniş olanaklarla ilgili olarak, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla en uygun ve nitelikli hizmeti sunuyoruz” dedi.

Geniş hizmet seçenekleri

Merkez, 13 odalı otel binası, 11 bungalov ve çadır alanında toplam 258 kişilik konaklama kapasitesi sunuyor. Ayrıca 1200 kişilik amfi tiyatro, tenis kortları, voleybol, futbol, basketbol ve mini golf sahaları, oyun odası ve 110 kişilik konferans odası da bulunuyor. Restoranda sabah, öğle ve akşam yemekleri servis ediliyor.

Etkinlikler ve toplantılar

Karşıyaka Belediyesi’nin tahsis ettiği çadırlar ve özel çadırlarla konaklama imkanı sağlanan merkez, çeşitli grup etkinliklerine ve buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Rezervasyon için 0232 3994345 veya 0532 3955055 numaralı telefonlardan Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile iletişime geçilebiliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet

Yamanlar Gençlik Merkezi, doğal ve huzurlu bir ortamda konaklama ve sosyal aktiviteler sunarak, ziyaretçilerine keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin her yaş grubundan misafirleri ağırlamaya devam edeceklerini ve sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda en iyi hizmeti sunacaklarını belirtiyor.