Geleceğe iz bırakacak bir projeyi yaşama geçirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka’mızın mavisini yeşille kucaklaştıracak, gelecek nesillere eşsiz nitelikte bir orman armağan edeceğiz. Ekolojinin, ekonomiye yenilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.





YEMYEŞİL BİR DENİZ



Yamanlar Dağı eteklerindeki 231 bin 905 metrekare arazi üzerinde oluşturulan ve ilçenin kara tarafını adeta yeşil bir denize kavuşturacak olan Kent Ormanı’nın yapımına geçtiğimiz yıl başlandı. Bugüne kadar alana çınar, dişbudak, ıhlamur, servi, iğde, zakkum, ahlat, kızılçam, salkım söğüt, menengiç, yalancı akasya, alıç, defne, kızılcık, çitlembik, mahlep, keçiboynuzu, kuşburnu, zeytin, mersin, ceviz ve meşe türlerinden binlerce fidan dikildi. Kızılçam ve dişbudak fidanları ile ‘kereste ormanı’, mahlep fidanları ile ‘tıbbi aromatik bitki ormanı’, zeytin ve ceviz gibi fidanlarla da ‘gıda ormanı’ bölümleri oluşturuldu. Ayrıca, servi fidanları ile yangına dayanım hattı tasarlandı.

TOPRAK ZENGİNLEŞTİ



Araziye Yamanlar Dağı’ndan orman toprağı getirilerek, mevcut toprağı zenginleştirmek ve bitkilerin adaptasyonunu hızlandırmak için kullanıldı. Orman içerisinde bir de ‘kompost alanı’ oluşturuldu. Kentteki parklardan toplanan bitki ve dal atıkları burada komposta dönüştürülmeye ve organik gübreyle birleştirilerek fidanlara uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda, bitkilerin hızlı şekilde gelişmesini desteklemek için mikoriza mantarı uygulaması da yapıldı.

SÜNGER KENT MODELİ



İklim krizine ve en tehlikeli sonuçlarından biri olan kuraklığa karşı alınan önlemler çerçevesinde de yağmur suyu hasadı ve toprak onarımı için 127 su tutucu hendek, 115 hilal ve 10 bent kuruldu. Sünger kent modeli üzerinden tasarlanan sistem sayesinde yağmur sularının toprak tarafından tutulması ve yeraltı rezervlerine ulaşması sağlanırken, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınların da önlenmesi amaçlandı. Tüm bu düzenlemeler, 5 yıl sonra ormanın kendi kendine yetebilecek hale gelmesi planlanarak gerçekleştirildi.

Macera rotası adı altında yürüyüş yollarının da açıldığı Kent Ormanı’nda yaz dönemi nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarına ara verilirken, Eylül ayı sonrasında yeniden fidan dikimine başlanacak ve arazinin tamamı ağaçlarla kaplanacak.

KENT VE DOĞA UYUMU



Binlerce ağacı barındıracak Kent Ormanı projesinin, iklim değişikliğine karşı şehir ve doğa uyumlaması planlanarak yapıldığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Yeşilin her tonunun coşkuyla filizlendiği, mavinin en güzel tonlarının toprakla, yaşamla ve yeşille kucaklaştığı Karşıyaka’mızda eşsiz bir projeyi yaşama geçiriyoruz. Orman derken, sadece ağaçlandırma yapmıyoruz. Buradaki toprağı onararak ve suyu tutarak buradaki yaşamın canlanmasını sağlıyoruz. Daha önce ağaçsız ve kayalık bir bölge olan arazide kurduğumuz ormanla; kentsel ısı adası etkisini azaltmaya ve iklim kriziyle mücadeleye de önemli katkılar sunacağız. Uzun soluklu bir yatırım olan Kent Ormanı’nın önemi gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak ve çocuklarımız için yaşamsal değere sahip çok kıymetli bir miras olacaktır. Ekolojinin, ekonomiye yenilmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, Karşıyaka'mızı geleceğe hazırlamak için öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.



