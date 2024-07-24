TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takım, Bandırmaspor'dan genç orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız ile resmi sözleşme imzalarken, Trabzonspor'dan sağ bek Kadir Bakırtaş'ın da transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aygün Özışıkyıldız resmen Karşıyakalı

Karşıyaka, 20 yaşındaki Aygün Özışıkyıldız'ı kadrosuna katarak genç kontenjanını güçlendirdi. Orta saha ve sol kanatta oynayabilen Aygün, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'un A takımı ve U19 kadrosunda görev almıştı. Genç oyuncu, bir süredir Karşıyaka ile antrenmanlara çıkıyor ve resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın bir parçası oldu.

Kadir Bakırtaş transferi bitmek üzere

Karşıyaka'nın kadrosuna katmayı planladığı bir diğer isim ise Trabzonspor'un 22 yaşındaki sağ beki Kadir Bakırtaş. Stoper ve ön libero olarak da görev yapabilen Kadir, Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya FK'da kiralık olarak forma giymişti. Karaman FK'da 3. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Kadir'in, İzmir'e gelerek Karşıyaka ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alsancak Stadı'ndaki Localar satışta

Karşıyaka yönetimi, Alsancak Stadı'nda oynanacak iç saha maçları için locaları satışa çıkardı. Taraftarlar, sezon boyunca takımlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde destekleyebilecekleri bu localara ilgi gösteriyor.