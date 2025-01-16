Basketbolda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, FIBA’dan gelen transfer yasağı kararıyla büyük bir şok yaşadı. Geçen sezonun ardından 5 önemli oyuncusunun ayrılmasıyla zayıflayan kadrosunu, 2 yabancı ve 1 yerli transferle takviye etmeyi planlayan yeşil-kırmızılı ekip, eski oyuncusu Mindaugas Kuzminskas’ın alacakları nedeniyle gelen bu kararla karşı karşıya kaldı.

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, transfer yasağının 2022-2023 sezonunda takımda forma giyen Mindaugas Kuzminskas’a ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, “Yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verilmiş, bir yerli ve iki ABD’li oyuncunun transferinde imza aşamasına gelinmişti. Ancak, FIBA’dan gelen son dakika kararı nedeniyle bu planlar askıya alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Yönetim, kulübün geçmiş dönemlere ait mali yükümlülüklerini çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgularken, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarına ilişkin birden fazla dosyanın FIBA tarafından incelendiğini aktardı. Sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceğini belirten yetkililer, önümüzdeki günlerde basketbol şubesinin durumuna dair bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Karşıyaka yönetimi, bu zor süreçte taraftarlardan anlayış ve destek beklediklerini ifade ederek, “Camianın birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Karşıyakamızı hak ettiği güçlü yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” mesajını verdi.

Kaynak: DHA