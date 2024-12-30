TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak maddi ve idari zorluklarla karşı karşıya olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, kulüp için başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundu.

"Gemiyi terk etmeyeceğiz"

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, İzmir temsilcisinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, taraftarların ve camianın yeni yılını kutlayarak destek çağrısında bulundu. Akçay, Karşıyaka camiasıyla kurduğu güçlü bağdan bahsederek, “Bu camianın mutluluğu ve kaderini güzelleştirmek boynumuzun borcu oldu. Zor günlerden geçiyoruz ama gemiyi terk etmeyeceğiz” dedi.

"Şimdi sahip çıkma zamanı"

Kulüp yönetiminin başlattığı kurtuluş kampanyasına dikkat çeken Akçay, Karşıyakalı taraftarların bu çağrıya sessiz kalmayacağına inandığını belirtti. “İlkokul sırasında oturan bir Karşıyakalı çocuğun 20 TL’si bile benim için çok değerli. Bu zamanı maddiyatı düşünecek bir zaman olarak görmüyorum” ifadelerini kullanan Akçay, camiadan her türlü destek beklediğini dile getirdi.

"Sadece faydalı olmak istiyorum"

Kariyer veya ekonomik kaygılar taşımadığını vurgulayan deneyimli teknik direktör, “Camiayı en üst noktaya taşımak için buradayım. Birileri bize git diyene kadar görevimizin başındayız” dedi. Akçay, kampanyayı gönülden desteklediğini ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.