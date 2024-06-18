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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı noktalarda "şok" uygulamalar gerçekleştiriyor.

Balıkesir'de çöplükten zeytinliğe ve tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü

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