Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kars İl Kongresi, Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan kongre, kısa sürede sert tartışmalara sahne oldu.

Kongrede, Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir’i hedef alarak eleştirilerde bulundu. Uludaşdemir ise iki belediye başkanına yanıt verdi.

“Kongre yönetmeliğe uygun gitmiyor”

Kongrede söz alan CHP’li Ethem Arancıoğlu, kongre sürecinin tüzüğe uygun yürütülmediğini savundu.

Arancıoğlu, divan başkanı ve CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’e hitaben,

“Faaliyet raporu hakkında yoklama yaptırdınız ancak lehte ve aleyhte konuşan var mı diye sormadan oylattınız. Bu kongre yönetmeliğe çok da uygun gitmiyor,”

şeklinde konuştu.

Arancıoğlu’nun konuşmasının sonunda fareler ve kedilerle ilgili anlattığı bir fıkra salonda kısa süreli sessizliğe neden oldu.

“CHP’de şaibeli kimse yoktur”

Gerginliği tırmandıran açıklama ise CHP delegesi Kemal Yücesoy’dan geldi.

Yücesoy, “CHP’nin şaibesiz, denenmemiş bir yönetime ihtiyacı var,” diyerek mevcut yönetimi dolaylı şekilde eleştirdi.

Bu sözlere Divan Başkanı Faruk Demir anında karşılık verdi:

“CHP’de şaibeli hiç kimse yoktur. Böyle ifadeler, iktidara koz verir. Ekrem İmamoğlu gibi birine bile ülkede ‘şaibeli’ deniyor. Lütfen bu söylemlerden kaçınalım.”

Başkanlardan sert eleştiriler

CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, kısa süre önce yapılan ve Merkez İlçe Başkanlığı’nı kazanan Tülay Çelik’in seçimine şaibe karıştığını öne sürdü.

Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ise mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir’in “parti tüzüğüne değil, kendi çıkarına göre hareket ettiğini” iddia etti.

Koç, Uludaşdemir’in kendi hazırladığı listeyle merkez ilçe seçimini kazandığını ileri sürdü.

Oy verme işlemleri başladı

Mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile Ediz Nevruz Yantemur arasında geçen kongrede zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Yoğun katılımın olduğu seçimde oy kullanma işlemleri başladı.

Gergin geçen kongreden kimin CHP Kars İl Başkanı olarak çıkacağı ise büyük merak konusu oldu.