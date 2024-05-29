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Bu yıl mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlarla doluluğu artan baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami tekrar suya gömüldü.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri, geçen yıl su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Karakurt Barajı'nda, bahar yağışlarıyla su seviyesi yükseldi.

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