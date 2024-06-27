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Ekipler, Yıldız'ın bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Bunun üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Marmaris yangınında hayatını kaybeden Hasdemir için lokma dağıtıldı

Marmaris yangınında hayatını kaybeden Hasdemir için lokma dağıtıldı

Ekiplerce yapılan arama tarama faaliyetinde Yıldız'ın motosikleti yol kenarında bulundu.

Sabah saatlerinde evinden ayrılan Yakup Yıldız'dan (33) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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