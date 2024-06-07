KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle okulun duvarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenleriyle çalışma yürüten öğrenciler, okulun duvarına, spor ve geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili resimler çizdi.

Resim öğretmeni Tahir Eğer, öğrencileriyle çevreyi güzelleştirmek adına resimler çizdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfedip ona göre yönlendirme yaptıklarını dile getiren Eğer, "Okulumuzun duvarlarına beden eğitimi ile ilgili resimler yaptık. Bu sayede öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesine yönlendirmeye çalışıyoruz. Her sene bu liseye yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz var. Buradaki öğrencilerin yetenekleri çok fazla onarı keşfedip yönlenndirmek gerekiyor." diye konuştu.

- Yeteneklerini okul duvarını boyayarak geliştiriyorlar

Öğrencilerden Elanur Alagöz, çizdikleri resimlerle yeteneklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Güzel Sanatlar Lisesine gitmeye karar verdiğini dile getiren Alagöz, "Tahir hoca sayesinde yeteneğimizin olduğunu fark ettik. Onun desteğiyle okulumuzu güzelleştirmek için resimler çiziyoruz. Çizdiğimiz resimler sayesinde okulumuzu güzelleşiyor ve renkleniyor." ifadelerini kullandı.

Rabia Erdağı ve Yaren Gül Alagöz de eğitim gördükleri okulu güzelleştirmekten mutlu olduklarını, bu çalışmayı çocuklara miras bıraktıklarını anlattı.