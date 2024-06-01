KARS (AA) - Kars'ta otomobil ile süt taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
N.T. yönetimindeki 34 LB 3623 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında F.N. idaresindeki 51 BN 642 plakalı süt taşıyan kamyonet ile çarpıştı.
Kazada otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki levhalara, kamyonet ise bariyere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki V.K, S.E. ve M.V. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: aa