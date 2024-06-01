Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada, sürücüler ile otomobildeki V.K, S.E. ve M.V. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki levhalara, kamyonet ise bariyere çarparak durabildi.

N.T. yönetimindeki 34 LB 3623 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında F.N. idaresindeki 51 BN 642 plakalı süt taşıyan kamyonet ile çarpıştı.

KARS (AA) - Kars'ta otomobil ile süt taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.