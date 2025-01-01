Kars’ın Sarıkamış-Kağızman yol ayrımında meydana gelen kazada, iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada takla atan minibüs direğe çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar olay yerinde müdahale edildi

Kaza, Sarıkamış-Kağızman yol ayrımındaki kavşakta gerçekleşti. İki minibüsün çarpışmasıyla biri takla attı ve yoldaki direğe çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi, araçlarda sıkışan yaralıları çevredeki vatandaşlar ile birlikte kurtardı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Gelişmelerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu olay, trafikte dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.