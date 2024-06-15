Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yolcular başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.

Yangın, sürücü ile yolcuların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan bir yolcu ise Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

Tekirdağ Valisi Soytürk sürücülere kiraz ve çikolata ikram etti

Tekirdağ Valisi Soytürk sürücülere kiraz ve çikolata ikram etti

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.