Geçen hafta Kars'ta bir aile mahkemesi, bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıkan bir ailenin lehine karar verdi. Mahkeme, topuk kanı almanın çocuğun yaşam ve sağlık hakkı üzerinde yapacağı olumlu sonuçların tıbbi otoritelerce yeterince ispatlanmamış olduğu gerekçesiyle bu kararı verdi. Hakim ayrıca, kararında alternatif tıpa atıfta bulunarak topuk kanı alımını çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden biri olarak nitelendirdi.

Bu karar, Sağlık Bakanlığı ve sağlık camiasında büyük yankı uyandırdı. Bakanlık, kararın hatalı olduğunu belirterek itiraz sürecini başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

TTB'nin tepkisi ve bilimsel görüşler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de karara tepki gösterdi. TTB, bu kararın çocuklarda engellenebilir zekâ geriliklerinin artmasına ve hastalıkların erken teşhis edilmeden tedavi edilmesine yol açabileceğini belirtti. TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, bilim dışı görüşlerin sağlık uygulamaları üzerinde büyük zararlar yaratabileceğine dikkat çekti ve bu durumun halk sağlığını tehdit eden bir noktaya ulaştığını vurguladı.

Topuk kanının önemi ve uzman görüşleri

Uzmanlar, topuk kanı alımının bebeklerin kalıtsal hastalıklarının erken teşhisinde kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Beslenme ve Metabolizma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Tokatlı, topuk kanı alımının bebekler için zararlı olmadığını, aksine erken teşhis sayesinde birçok ciddi hastalığın önlenebileceğini ifade etti.

Türkiye'de yenidoğan tarama testleri

Türkiye'de yenidoğan tarama testleri, Fenilketonüri (PKU), Konjenital Hipotiroidi ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) gibi kalıtsal hastalıkların varlığını tespit edebiliyor. PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay, topuk kanı testi sayesinde kızının hayatının kurtulduğunu belirtti. Atakay, "Erken tanı, tedavi ve özel beslenme ile sağlıklı bir birey olmasını sağladı" dedi.

Halk sağlığını tehdit eden bilim dışı görüşler

TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, hukuki süreçle ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayette bulunacaklarını açıkladı ve sağlık alanındaki bilim dışı görüşlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Topuk kanı alımının önemini vurgulayan uzmanlar, sağlık uygulamalarının bilimsel temellere dayanarak yürütülmesi gerektiğini ve ailelerin bilinçli kararlar almasının hayati olduğunu belirtiyor