Karsu, Kahramanmaraş depremlerinde aile üyelerinden bazılarını kaybetmiş ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sefer ise özel hayatıyla gündemde olan Karsu, sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanmasının ardından kına gecesi düzenleyerek evlilik yolunda bir adım daha attı.

Eğlenceli dakikalar

Karsu ve Mike, geleneklerine bağlı kalarak düzenledikleri kına gecesinde oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Hatay yemekleri ile zenginleştirilmiş bu özel gecede, çiftin aileleri ve arkadaşları bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı. Karsu, Instagram hesabından paylaştığı karelerde, "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi," ifadelerini kullandı.

Kayınvalideden anlamlı hediye

Karsu, paylaşımında ayrıca Hollandalı kayınvalidesinin kendisine Atatürk altını hediye ettiğini de belirtti. Kına gecesinde Mike, Karsu için en sevdiği şarkıyı Steven piyano çalarken söyledi. Bu özel anlar, çiftin mutluluğunu pekiştirdi.

Kına gecesinin planlanmasından bir hafta önce hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösterdiği için çift son dakika kapalı bir mekan ayarladı. Karsu, "Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi. Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım," diyerek duygularını ifade etti.