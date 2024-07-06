Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, 24 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşuyor.

Karsu'nun bu yılki ilk ve tek Türkiye konseri için biletler satışta. Müzikseverler için eğlenceli sahne performansı, duygusal şarkıları ve farklı yorumuyla unutulmaz bir gece sunacak. Konser biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da bulunabilir.

Karsu'nun müzik kariyerine kısa bir bakış

8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar veren Karsu, Hollanda’daki Amerikan Büyükelçiliği’nin bursu ile Amerika’ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi’nde şan eğitimi aldı. 16 yaşında profesyonel müzik kariyerine başlayan sanatçı, Concertgebouw, North Sea Jazz Festival ve New York Carnegie Hall gibi önemli sahnelerde performans sergiledi.

İlk stüdyo albümü "Confession" (2012) ve ardından "Colors" (2015) ile büyük beğeni toplayan Karsu, bu albümlerdeki şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini kendisi yazdı. Sanatçının üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği "Karsu" isimli dördüncü albümü ise 10 Ekim 2019'da yayımlandı.