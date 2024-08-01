Neşeli bir şekilde geçen düğününde yaşadığı küçük aksiliklere rağmen Karsu, bu anları gülerek karşılamayı başardı.

Yolda kaldılar

Düğün günü, Karsu ve Mike Schrama'nın baba evinden düğün mekanına doğru yola çıktıkları sırada beklenmedik bir aksilik yaşandı. Klasik bir araca binen çift, yolda aracın bozulmasıyla kaldı. Bu talihsizlik karşısında çift gülerek durumu karşıladı ve aracın tamir edilmesini beklediler. Aracın tamirinin ardından düğün mekanına ulaştılar ve orada devam ettiler.

Gelinliğin azizliğine uğradı

Düğün sırasında, çiçeklerle süslenmiş bahçede eğlenen Karsu, bir içki şişesini açmak istedi. Ancak, gelinliğinin hareket alanını kısıtlaması nedeniyle yere düştü. Eşinin yardımıyla hemen toparlanan Karsu, yaşadığı aksiliğe gülerek karşılık verdi. Sosyal medya hesabından düştüğü anları nazar boncuğu emojisiyle paylaşan Karsu, bu talihsizliklerin düğün heyecanını gölgeleyemediğini belirtti.

Her iki talihsizlik anını da neşeyle karşılayan Karsu, düğün eğlencesine devam etti. Düğün gecesi, Karsu ve Mike Schrama’nın dostlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadığı, tüm aksiliklere rağmen mutlu bir atmosferde geçti. Karsu'nun sosyal medya paylaşımları, düğün günündeki eğlenceli anları ve yaşadığı talihsizlikleri göstererek takipçileriyle bu özel günü paylaştı.