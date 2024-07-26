Olayın detayları ve ilk tepkiler

Kartal’ın Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katındaki balkon, bugün saat 14.00 sularında çöktü. Olay sırasında bina sakinleri büyük panik yaşarken, balkonun moloz parçaları sokağa döküldü. Şans eseri, bu talihsiz olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Güvenlik önlemleri ve boşaltma kararı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, binayı tedbir amaçlı boşaltarak çevrede güvenliği sağladı.

Mahalle sakinlerinin görüşleri

Mahalle sakini Kaan Duru, yaşanan olay hakkında şu yorumları yaptı: "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor. Birkaç defa binada yaşayanları uyardık, bu durumu bildirmeleri gerektiğini söyledik ancak bizi dinlemediler. Sonunda balkon çöktü. Muhtemelen gerisi de gelecektir. Ben 10 yıldır buralarda yaşıyorum, bildim bileli bu bina bu şekilde. Sahil kesimlerindeki birçok bina dönüşüme girdi; umarım burası da en kısa sürede girer."