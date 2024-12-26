İstanbul Kartal’da bulunan bir film platosunda gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm plato alanını sardı. Yangın, çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak caddeye giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, plato büyük hasar gördü. Yükselen alevler ve duman çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, incelemelerin ardından detaylı bilgi verileceğini belirtti.