Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Lider Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı bir binanın yan tarafında devam eden inşaat alanında toprak kayması sonucu, bir otomobil çukura düştü. Şans eseri olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, binanın otopark alanındaki toprağın inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi. Park halindeki başka bir otomobilin de düşme tehlikesi olduğu belirlendi.

Güvenlik önlemleri alındı

Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. İnşaat alanı ve binanın çevresindeki risk durumu detaylı inceleme altına alındı. Vatandaşlar, olası tehlikeye karşı uyarıldı.