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Kara'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı bebek ve çocuklara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına aldıktan sonra dairede yapılan incelemede, yatalak olduğu öğrenilen Hasan Kara (81) odasında ölü bulundu.

Atalar Mahallesi Meriç Sokak'taki 6 katlı binanın 2. katında yer alan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Kartal 'da yangın çıkan binada bulunan bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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